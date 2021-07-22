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США пригрозили Турции новыми санкциями за покупку оружия у России

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Фото: Vitaly Nevar / Reuters

США введет новые санкции против Турции в том случае, если она снова пойдет на покупку оружия у России. Новыми мерами пригрозил американский президент Джо Байден, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, Вашингтон планирует продлевать санкции против Анкары за покупку российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

С таким же мнением выступила выдвинутая на должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 20 июля. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в середине июня говорил своему американскому коллеге, что не откажется от сделки.

Россия и Турция заключили контракт на поставку ЗРС С-400 в 2017 году. Решение Анкары вызвало критику со стороны Вашингтона: вскоре турецкую сторону исключили из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. В 2020-м США также ввели односторонние антитурецкие санкции.

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