Белорусские магазины и банки обязали принимать карты «Мир»

Белорусские магазины и банки будут принимать карты российской платежной системы «Мир», следует из сообщения Национального банка страны.

С 1 января 2022 года в рамках интеграции российской системы и внутренней белорусской БЕЛКАРТ банки страны обязаны обеспечить обслуживание карт «Мир» «во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания».

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Кроме того, с 1 января 2023 года банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга, также должны будут принимать карты «Мир». «Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на сайтах в белорусском сегменте интернета держателям карт "Мир"», — отметили в регуляторе.

Карты «Мир» ранее в июле также стали подключать к Apple Pay. Это делают крупные российские банки — одними из первых загрузить свои карты в iPhone смогут клиенты банков «Открытие» и Росбанка, подключатся к системе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, а также МКБ.