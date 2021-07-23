Необычное природное явление на пляже Греции попало на видео и удивило отдыхающих

Плотный слой пены накрыл пляж на популярном греческом курорте в регионе Халкидики и удивил отдыхающих. Видео и подробности случившегося публикует местное издание Proto Thema.

Так, согласно информации источника, в последние дни на побережье полуострова Ситония стала скапливаться белая масса. Как видно на размещенных в сети кадрах, туристы фотографируются на фоне пенных образований, которые покрывают песок и лежаки.

Ученые уточнили, что необычное природное явление может быть связано с климатическими изменениями и процессом эвтрофикации (ухудшение качества воды в водоемах из-за попадания биогенных элементов, таких как соединения азота и фосфора, — прим. «Ленты.ру»).

Эксперты также подчеркнули, что обилие пены на побережье не представляет опасности для купающихся.