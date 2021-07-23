В сети увидели призыв к педофилии в надписи на купленной матерью ребенку майке

Пользователи сети увидели призыв к педофилии в надписи на купленной матерью дочери футболке. Соответствующий пост появился на Reddit.

Речь идет о розовой майке с надписью Future Hooters Girl («Будущая работница Hooters») на груди и фразой Make ‘em droll early («Заставь их пускать слюни как можно раньше») на спине. Вещь является мерчем американской сети баров Hooters, которые славятся официантками с пышными формами и униформой с глубоким декольте.

Фото: @FranktheMug / Reddit

Пользователи сети возмутились выбором женщины в комментариях под постом. «Это грязно и отвратительно», «Это просто ужасно. Я тревожусь за будущее этого маленького ребенка», «Эта мать буквально открыла ей двери в мир потенциальных сексуальных домогательств», «Грустно думать о том, что с такого юного возраста эта девочка будет рассматривать себя как объект, а не как личность», «Это разбивает мне сердце», — писали они.

Женщина пока не дала никаких комментариев по поводу случившегося.

В марте покупательница разглядела принт на купленных в магазине носках и удивилась его пошлости. Женщина приобрела пару темно-синих носков с изображением верблюда за три доллара (219 рублей) в магазине Kmart, и только дома обнаружила, что на принте шею животного украшает подвеска, похожая на мужские гениталии.