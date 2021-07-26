У аэропорта в Чебоксарах установили памятник персонажам «Ежика в тумане»

На территории рядом с аэропортом «Чебоксары» установили новый арт-объект в честь персонажей советского мультфильма. Об этом сообщает портал «Чебоксары.ру».

Речь идет о памятнике Ежику и Медвежонку из известного анимационного фильма «Ежик в тумане», который установили на площади Скворцова. Металлическую композицию «МедвЕжонок» изготовила компания «Неопласт», а ее автором объекта стал скульптор Дмитрий Соколов.

По задумке, памятник должен символизировать стремление человека к путешествиям, познанию мира, а также желание возвращаться на родину и к близким людям.

Ранее в июле сообщалось, что на берегу Чудского озера появится памятник Александру Невскому и его дружине. Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» создается по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре Митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Монумент откроют в рамках празднования 800-летия Александра Невского.