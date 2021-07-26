Названы самые популярные сериалы среди россиян

Названы самые популярные сериалы в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования TelecomDaily.

Оказалось, что наибольшей популярностью у россиян пользуется второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», доступный на видеосервисе Premier. В тройку лидеров по количеству просмотров также вошли шоу «Содержанки» (Start) и «Дылды» (more.tv). На следующих строчках расположились «Вампиры средней полосы» (Start), «Чикатило» (Okko), «Пищеблок» («Кинопоиск HD») и «Топи» («Кинопоиск HD»).

Исследование также показало, что большинство опрошенных регулярно смотрит фильмы и шоу. Более 60 процентов из них отметили, что посещают онлайн-кинотеатры не реже одного-двух раз в неделю. Почти треть респондентов призналась, что ежедневно уделяет два-три часа на просмотр различных картин и сериалов.

В прошлом году издание Forbes опубликовало список наиболее успешных российских онлайн-сериалов. Лучшим проектом оказался «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого выступил Семен Слепаков. На втором месте — «Эпидемия» Павла Костомарова. Замкнуло тройку шоу Константина Богомолова и Дарьи Жук «Содержанки».