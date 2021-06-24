Названы самые обсуждаемые сериалы весны

Платформа аналитики социальных медиа YouScan назвала самые обсуждаемые сериалы весны. Об этом сообщает ТАСС.

В исследование были включены русскоязычные шоу, которые выходили с 1 марта по 31 мая. Рейтинг учитывал упоминания проектов в социальных медиа, в том числе в постах и комментариях. Эксперты проанализировали порядка 60 тысяч упоминаний и пришли к выводу, что лидером стал сериал «Вампиры средней полосы», который собрал более 75 тысяч лайков, комментариев и репостов.

На втором месте оказалось шоу «Угрюм-река», которое упоминали более 52 тысяч раз. Замкнул тройку проект «Пищеблок», снятый по одноименному роману Алексея Иванова. Три первые серии получили 41,7 тысячи реакций.

Ранее в июне был опубликован список главных восходящих звезд российского кинематографа. В нем оказались Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Юрий Борисов, Александр Кузнецов и Юрий Колокольников. Среди режиссеров были отмечены Элла Манжеева, Евгений Сангаджиев, Михаил Локшин, Филипп Юрьев и Иван Твердовский.