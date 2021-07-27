Россияне массово захотели улететь в одну открытую для привитых туристов страну

Россияне массово заинтересовались билетами в одну недавно открывшуюся для привитых туристов страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса путешествий Aviasales.

На фоне новостей о том, что с 27 июля Венгрия открывает въезд для вакцинированных от коронавируса российских туристов, авиабилеты в республику стали искать чаще на 63 процента.

Кроме того, как отметили специалисты сервиса, туристы захотели узнать, как улететь из Венгрии в Италию — поисковые запросы по этому маршруту увеличились на 89 процентов.

Также за 26 июля, после объявления новости о скором открытии Венгрии для всех вакцинированных туристов, спрос на авиабилеты в Будапешт вырос в шесть раз.

27 июля посольство Венгрии заявило, что россияне, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, смогут въезжать в страну без карантина и ПЦР-тестов. Отмечалось, что российская вакцина «Спутник V» одобрена институтом фармакологии и питания Венгрии и используется в рамках национальной кампании по вакцинации.