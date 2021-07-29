Мир
 
Последние новости
ФСБ ликвидировала террористов в Тюмени
ФАС начала рейды в отношении нефтетрейдеров из-за цен на бензин
Названа возможная дата запуска первых рейсов на курорты Египта
Акула укусила отдыхающего за ягодицу на месте гибели справлявшего нужду мужчины
Посла Молдавии в России отозвали для консультаций
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу материи
Доктор Комаровский рассказал об опасности кондиционера в жару
Продукт из России заполонил крупнейший рынок мира
Российский теннисист Медведев вылетел с Олимпиады
Одна из богатейших стран мира утонула в мусоре
Новости партнеров
Прослушать новость

Первые волны цунами зафиксировали на Аляске

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Первые волны цунами зафиксировали в четырех районах Аляски после землетрясения магнитудой 8,2. Об этом пишет говорится в заявлении Американского центра по предупреждению о цунами (NWS) в Twitter.

Речь идет о районах рядом с городами Санд-Пойнт, Кинг-Коув, Кадьяк и Олд-Харбор. По данным центра, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров.

При этом позднее NSW написали, что все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты.

Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чигник, на глубине более 17 километров. «Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорилось в сообщении метеорологической службы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
️Землетрясение на Аляске стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года
На Аляске сохранилась угроза цунами
Сейсмолог объяснил сообщения из США об угрозе цунами на Аляске