Первые волны цунами зафиксировали на Аляске

Первые волны цунами зафиксировали в четырех районах Аляски после землетрясения магнитудой 8,2. Об этом пишет говорится в заявлении Американского центра по предупреждению о цунами (NWS) в Twitter.

Речь идет о районах рядом с городами Санд-Пойнт, Кинг-Коув, Кадьяк и Олд-Харбор. По данным центра, максимальная высота волны достигала 20 сантиметров.

При этом позднее NSW написали, что все оповещения об угрозе цунами для побережья Аляски и Алеутских островов сняты.

Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чигник, на глубине более 17 километров. «Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорилось в сообщении метеорологической службы.