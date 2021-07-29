На Аляске сохранилась угроза цунами

В американском штате Аляска продолжается землетрясение, которое угрожает перерасти в цунами, сообщает центр по предупреждению цунами США (NWS) на своей странице в Twitter.

«Риск сохраняется, предупреждения и рекомендации продолжают действовать. Оставайтесь с нами», — говорится в посте ведомства. В NWS напомнили, что сильные течения, вызванные подземными толчками, угрожают перерасти в цунами в течение нескольких часов.

О том, что опасность сохраняется, также свидетельствует видео с места событий, опубликованное ТАСС. Ролик, снятый в одном из домов поселения Чигник, демонстрирует сильные толчки, которые сотрясают все жилище. Также видно, как люди спешно покидают помещение вместе с собакой. На видео от очевидцев с берега Тихого океана слышится вой сирен, который, впрочем, не пугает собравшихся на пристани наблюдателей.

Ранее NWS предупредил об угрозе цунами для тихоокеанского побережья Аляски, где началось землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр бедствия был зафиксирован в 97 километрах от поселения Чигник, на глубине более 17 километров. В какой-то момент служба отменила угрозу.