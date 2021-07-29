Сейсмолог объяснил сообщения из США об угрозе цунами на Аляске

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин объяснил сообщения от центра по предупреждению о цунами США (NWS) об угрозе цунами на Аляске после землетрясения магнитудой 8,2. В беседе с «Лентой.ру» сейсмолог объяснил, что пока сообщение не подтверждено и опасаться раньше времени не стоит.

На побережье штата Аляска была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 8,2. На данный момент угроза частично сохраняется.

Землетрясение произошло в 97 километрах к юго-востоку от поселения Чингик, на глубине более 17 километров. «Возможная угроза цунами от дальнего землетрясения», — говорилось в сообщении метеорологической службы.

Угроза цунами объявлена, но еще не снята

Петр Шебалин рассказал, что информацию о вероятном цунами на побережье Аляски необходимо еще подтвердить. Пока, отметил сейсмолог, волноваться не о чем.

«Есть службы цунами во всех тихоокеанских странах. Они выдают информацию. Сейчас можно следить за ситуацией на сайте американской службы цунами. Всем этим ведает Геологическая служба. Пока я вижу, что угроза цунами объявлена, но еще не снята. Подтверждений возможного цунами я пока не видел», — сообщил эксперт.

Ранее сейсмолог спрогнозировал последствия для Курильских островов и Японии от возможного цунами на Аляске, угроза которого объявлена американским центром по предупреждению о цунами. Эксперт отметил, что крупных разрушений на островах ждать не стоит.