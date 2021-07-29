Facebook пострадает из-за восстановления мировой экономики

Восстановление экономики, ослабление коронавирусных ограничений и выход людей в оффлайн могут негативно сказаться на прибыли Facebook. Несмотря на капитализацию в один триллион долларов, которая была достигнута в конце июня, компания ожидает замедления роста. Об этом пишет Insider.

Во втором квартале Facebook заработала 29,1 миллиарда долларов, превзойдя ожидания инвесторов. Стоимость акции составила 3,61 доллара вместо предполагаемых 3,2 доллара.

Общее количество пользователей составило, как и ожидалось, 2,9 миллиарда. Их число резко увеличилось в 2020 году за счет пандемии коронавируса. Отметки в 2,9 миллиарда удалось достичь благодаря прибыльности рекламного бизнеса. По данным Facebook, общее количество показанной рекламы выросло на шесть процентов по сравнению с прошлым годом, а выручка от этого сегмента выросла на 47 процентов. Однако постепенный выход людей в оффлайн может снизить эти показатели. Компания ожидает значительное замедление роста доходов во второй половине 2021 года в связи с ослаблением пандемии. После этого заявления акции упали почти на 4,5 процента. На прибыль также могут повлиять новые правила платформ, в частности обновленные требования к конфиденциальности iOS.

Кроме того, государство пытается сдерживать рост компании. В середине июня Конгресс США обнародовал пакет из пяти антимонопольных законопроектов, призванных ограничить влияние Facebook и других гигантов.

При этом Facebook стала пятой американской компанией, которая достигла рыночной капитализации в один триллион долларов. Это произошло в конце июня после того, как суд США отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии, а также иск генерального прокурора штата. Кроме того, прибыль Facebook значительно увеличилась после того, как в начале июня соцсеть заблокировала аккаунт Дональда Трампа до января 2023 года.