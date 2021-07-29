Голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис удивились необходимости ежедневного мытья. Они стали гостями подкаста Armchair Expert.

Его ведущий Дэкс Шепард сказал, что агрессивный состав гелей и шампуней может плохо влиять на кожу. Артисты согласились с ним и признались, что каждый день моют лишь «жизненно важные органы». «В детстве у нас не было горячей воды, поэтому я не очень часто принимала душ», — заявила Кунис.

Звезды отметили, что редко купают своих детей, четырехлетнего Дмитрия и шестилетнюю Уайатт Изабель. «Если они грязные, мы моем их. В противном случае это не имеет никакого смысла», — сказал Кутчер.

Ранее Кунис рассказала о визите на Украину с мужем и родителями. Когда актриса хотела зайти в дом в Черновцах, где родилась и провела детство, новые хозяева отказались ее впустить. Она назвала эту ситуацию унизительной.

Эштон Катчер и Мила Кунис поженились в 2015 году. У него это второй брак: до этого артист был женат на американской актрисе Деми Мур, но в конце ноября 2013 года пара развелась. Для Кунис это первый брак.