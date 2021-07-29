«Любовь и голуби» впервые поставят в кукольном театре

В Театре кукол города Челябинск состоится премьерный показ постановки «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» в четверг, 29 июля.

Отмечается, что пьесу, по которой в 1984 году режиссером Владимиром Меньшовым был снят популярный советский фильм, в кукольном исполнении поставят впервые в России. Спектакль рассчитан на взрослую аудиторию.

Театр кукол в рамках показа объявил конкурс на лучшую фотографию голубятни. Организаторы получили около сотни снимков со всей страны. Жюри состязания заявило, что все участники достойны победы, пообещав каждому из них билет на спектакль или ссылку на видеозапись постановки.

Ранее в четверг сообщалось, что в Татарстане стартовал детский фестиваль уличных мультфильмов. В рамках мероприятия будет проведен конкурс среди молодых режиссеров в возрасте от 4 до 18 лет.