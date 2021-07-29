В Турции прокомментировали возможность закрытия границ для российских туристов

Старший советник президента Турции Мюджахит Кючюкйылмаз заявил, что в республике рассчитывают на сохранение границ страны открытыми для российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, насколько это возможно, поддерживаем нормальный ритм жизни, предполагаем сценарий, при котором границы останутся открытыми», — прокомментировал он, отметив, что из-за нестабильной ситуации с коронавирусом, политика разных стран постоянно меняется и сказать что-то определенное пока невозможно.

Коме того, Кючюкйылмаз рассказал, что турецкие власти рассчитывали на снижение числа заражений в республике благодаря ходу вакцинации, однако из-за новых вариантов вируса есть опасения, что может начаться новый скачок заражений, и правительство вынуждено будет ужесточить действующие в стране ограничительные меры.

Ранее в июле Турция была названа самой опасной страной для здоровья путешественников во время пандемии COVID-19. Согласно данным немецкой туристической компании FTI Group, именно оттуда возвращается наибольшее число инфицированных граждан, при том что за последние два месяца уровень заражения в республике характеризуется как крайне низкий.