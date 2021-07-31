Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами машину

В Черкассах группа байкеров из Одессы избила молодую пару и разгромила битами машину. Видеозапись опубликована в Telegram-канале издания «Обозреватель».

По словам пострадавшей девушки, причиной конфликта стал обгон на автомобиле колонны мотоциклистов.

Байкеры сначала расправились с молодыми людьми, а потом переключились на машину. Используя цепи и биты, они разгромили транспортное средство. В результате молодая пара оказалась в больнице с множественными травмами и ушибами. У обоих пострадавших врачи выявили сотрясение мозга.

Национальная полиция Украины пока не дала официальные комментарии по этому инциденту.

Ранее в центре Киева байкеры приняли участие в митинге националистической силы «Традиции и порядок» против ЛГБТ.