В Екатеринбурге банда избивала и грабила знакомившихся с детьми мужчин. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Трое членов банды установлены и задержаны сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью. В настоящее время полиция разыскивает остальных участников преступной группы.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

По версии следствия, начиная с 2016 года в Екатеринбурге подозреваемые, используя сайты знакомств, через несовершеннолетних знакомились с мужчинами и приглашали их в квартиру дома на улице Прибалтийской. Там они избивали потерпевших, а также путем шантажа и угроз вымогали у них деньги.