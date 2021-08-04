Тихановская заговорила на белорусском языке и забыла его

В сети появились кадры выступления лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской в Нью-Йорке, где она попыталась заговорить на белорусском языке. Их прокомментировала блогерша Kryscina на своем Youtube-канале.

На опубликованном ею видео Тихановская пытается отвечать на заданные ей вопросы на белорусском, однако забывает некоторые слова и спрашивает у аудитории по-русски, как правильно произнести их на «мове».

По мнению блогерши, родившейся и прожившей до 2010 года в Белоруссии, оппозиционный политик из ее родной страны не обязан знать белорусский язык. «Лучше, чтобы человек нес суть и занимался делами нашей страны на международном уровне, чем он сидел с репетитором и учил белорусский. Мне кажется, не за белорусский язык мы ее все выбирали», — подчеркнула она.

По ее словам, то, насколько хорошо Тихановская знает государственный язык, не должно волновать белорусов. «Сейчас у Белоруссии стоит вопрос выживания. И лично мне плевать, как она знает белорусский язык. Советую и вам не переживать. А то пока мы тут спорим, нацию закатывают под асфальт. Культурой можно заняться уже после прихода к власти нового президента», — заключила блогерша.

В июле 2020 года Светлана Тихановская, будучи кандидатом на пост президента Белоруссии, в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации страны. Она заявила, что выступает за расширение использования и популяризацию белорусских языка и культуры. До этого в своей предвыборной программе оппозиционерка назвала преподавание белорусского языка одной из главных задач образовательной политики страны.