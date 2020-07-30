Главная соперница Лукашенко высказалась об отношениях с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» рассказала о своем видении белорусско-российских отношений.

Она выступила против углубления интеграции стран в рамках Союзного государства: «Потому что Беларусь — это суверенная страна. Мы хотим быть независимыми, хотим искать друзей, а не врагов среди других стран».

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Главная соперница действующего президента Александра Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия должны выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения. «Мы навсегда с вами связаны — вы от нас никуда не денетесь, и мы от вас никуда не денемся. Но мы — отдельная суверенная страна. Мы хотим оставаться белорусами», — сказала Тихановская.

Оппозиции, однако, не по пути с «пророссийскими» избирателями, считающими, что Белоруссия должна от кого-то зависеть, добавила политик.

Ранее 30 июля объединенный штаб Тихановской анонсировал крупнейший в истории Белоруссии митинг в Минске. Организаторы предупредили, что в связи с усилением мер безопасности территорию парка Дружбы народов оцепят, а на входе в него милиция будет проводить досмотр.

На этом фоне государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что в Белоруссии продолжается розыск 170 «российских боевиков», которые угрожают проведению массовых мероприятий. Накануне в республике были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков.