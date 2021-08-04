США продолжат укреплять военный потенциал Украины

Вашингтон продолжит укреплять потенциал Вооруженных сил Украины(ВСУ) и модернизировать военную сферу Грузии. Об этом сообщил директор Пентагона по Южной и Центральной Европе Алтон Буланд, его слова передает ТАСС.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора», — подчеркнул представитель Пентагона. Он призвал всех союзников США активизировать поддержку Киева и Тбилиси.

По мнению Буланда, помощь украинской и грузинской стороне важна для устранения всего спектра угроз в регионе. «Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам», — заключил он.

В начале июня стало известно, что администрация президента США Джо Байдена выделит еще 150 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил, что американская сторона также продолжит оказывать помощь Киеву в обеспечении безопасности, включая предоставление стране летального оружия.