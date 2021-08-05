Россиянка сравнила Хургаду и Шарм-эль-Шейх и выбрала лучший курорт

Россиянка отдохнула в одном из лучших отелей Хургады и сравнила курорт с Шарм-эль-Шейхом, где была уже несколько раз. Рассуждения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, при планировании отпуска она выбирала между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и городом Мерса-Матрух. Последние два варианта путешественнице пришлось исключить, так как в понравившихся отелях не было свободных мест. К тому же девушку интересовал более удобный заход в море.

«Шарм — это кораллы, но мы не ныряльщики, а купальщики, поэтому нам нужен пологий вход, а не походы по понтону под палящим солнцем», — привела еще один аргумент в пользу Хургады автор статьи.

В итоге путешественница осталась в восторге от роскошного отеля в Хургаде. Среди его достоинств она выделила близость к аэропорту, большую территорию, которую при желании можно не покидать в течение всего отдыха.

«В Хургаду мы даже не ездили: не хотели портить впечатление от отдыха толпами торговцев и кучами мусора», — добавила россиянка. Также она положительно отозвалась о широком пляже с чистой водой, где единственным минусом было «отсутствие лазури».

«Отдых в Хургаде мне понравился больше. Мне кажется, отельеры Шарма думают, что недочеты сервиса компенсируются богатым подводным миром, поэтому не стремятся поднимать уровень обслуживания», — заключила девушка.

Ранее в августе российский туроператор TUI заявил об открытии продаж туров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 9 августа. Стоимость путевок на курорты варьируется от 87 тысяч рублей до 393 тысяч за двоих на семь дней, цены за десятидневный тур начинаются от 93 тысяч рублей для двух человек.