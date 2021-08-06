Наводнения в Северной Корее повредили более тысячи домов

На восточном побережье Северной Кореи из-за сильнейших ливней началось наводнение, которое привело к масштабным разрушениям инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телевидение КНДР.

По информации агентства, сильнее всего от стихии пострадали провинции Хамгён-Пукто и Хамгён-Намдо. За шесть дней там выпало 500 миллиметров осадков. Потоки воды серьезно повредили мосты и дамбы в регионе, размыли дороги и посевные площади.

В результате наводнения также пострадали более тысячи жилых домов и хозяйственных построек. Тысячу местных жителей пришлось экстренно эвакуировать в безопасное место. При этом Государственное гидрометеорологическое управление Северной Кореи предупредило граждан, что в августе в республике ожидается дождливая погода. Это может привести к продолжению паводков и еще более существенному экономическому ущербу для страны.

В этом году наводнения потрясли несколько стран Европы и Азии. Так, в Бангладеш сильные муссонные дожди привели к наводнениям, из-за которых пострадали 200 тысяч человек в южной провинции Кокс-Базар. В Китае в результате паводка и тяжелых погодных условий погибли более 300 человек. За три дня, с 20 по 22 июля, в китайской провинции Хэнань выпало более 600 миллиметров осадков, что соответствует среднегодовому показателю для этого региона.