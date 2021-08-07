Ученый рассказал «Знанию» о ключевом факторе при создании вакцины

Открытость информации по коронавирусу и обмен ею государствами позволила создать вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки, сказал в эфире российского общества «Знание» глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По его словам, с самого начала распространения коронавируса вся информация о нем была открытой, а государства активно обменивались собранными научными данными и результатами исследований. Это позволило в кратчайшие сроки выделить геном вируса и создать инструменты для отслеживания его эволюции.

«В последний день 2019 года Роспотребнадзор уже создавал оперативный штаб по борьбе с неизвестной пневмонией. Китай открыто предоставил все известные данные с момента роста заболеваемости в декабре — 12 января они уже были доступны медицинскому сообществу во всем мире. Позднее делегация российских специалистов поехала в Пекин, чтобы изучить вирус, протестировать первые тест-системы российских лабораторий, чтобы иметь в России хоть какое-то диагностическое оружие», — рассказал Семенов, описывая ключевой фактор, сыгравший важную роль при разработке препаратов против COVID-19.

Ученый подчеркнул необходимость массовой вакцинации — для того, чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, нужно вакцинировать 70-80 процентов населения. По его словам, вакцина также работает против всех известных вариантов вируса. Он также напомнил, что вакцины проходят более строгий контроль, чем любые другие лекарства, так как применяются для миллионов людей. Семенов назвал вакцины вместе с антибиотиками двумя изобретениями XX века, обеспечившими увеличение продолжительности жизни и численности населения Земли.

