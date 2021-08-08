Сбербанк опроверг закрытие отделений

Сбербанк России опроверг закрытие своих отделений, отметив увеличение количества агентских точек по стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы банка.

Сообщалось, что в первом полугодии 2021 года географическое покрытие сетью отделений банка не изменилось. Более того, в Сбербанке подчеркнули, что планируют и дальше улучшать доступность услуг для своих клиентов.

Так, например, в 2020 году Сбербанк представил новый формат отделения с услугами и сервисами экосистемы, который начал внедряться во многих регионах России.

«За последние три года к собственной сети банка добавились более четырех тысяч агентских точек, удовлетворяющих потребности клиентов в мелких населенных пунктах», — добавил представитель кредитной организации.

Ранее в августе международное рейтинговое агентство Brand Finance в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России пятый год подряд признало Сбер самым дорогим брендом страны по версии. В 2021 году бренд оценен в 730,6 миллирда рублей с рейтингом ААА+. Сбер стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26 по 50 место в рейтинге этого года.