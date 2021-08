«Лента.ру» выпустила второй эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила второй эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2001 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Во второй части спецпроекта рассказывается о состоянии российской эстрады в 2001-м, фестивале «Нашествие» и певце Витасе, а также о самых громких хитах года. В частности, о треке «Я сошла с ума» дуэта «Тату», вошедшем в альбом «200 по встречной». Песня прославила артисток Юлю Волкову и Лену Катину на всю Россию, после чего ими заинтересовалась компания Universal, пожелавшая вывести девушек на западную сцену, и уже через год у дуэта вышла англоязычная версия песни, получившая название All The Things She Said.

Помимо этого в выпуске — неожиданный ренессанс русского рока, роман Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, представленный в клипе на любовную песню «Будь или не будь», успех группы «Чай вдвоем» и стремительный взлет Юлии Чичериной.

Посмотреть первый выпуск документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году.

