Названы главные музыкальные хиты 2001 года

«Лента.ру» совместно с музыкальным сервисом СберЗвук назвала главные музыкальные хиты 2001 года. Соответствующий плейлист приурочен к выходу спецпроекта «История русской поп-музыки».

Одной из ключевых песен года назван трек «Я сошла с ума» дуэта «Тату». Хит, вошедший в дебютный альбом «200 по встречной», прославил артисток Юлю Волкову и Лену Катину на всю Россию, после чего ими заинтересовалась компания Universal, пожелавшая вывести девушек на западную сцену. Уже через год у дуэта вышла англоязычная версия песни All The Things She Said.

В плейлист также вошел трек «Ласковая моя» группы «Чай вдвоем». Песня была написана Денисом Клявером и моментально стала хитом. «Заиграла наконец-то на всех рынках. Это была мечта! То есть какое "Грэмми". Блин, если в ларьке на рынке играет наша песня — значит, это действительно популярность», — рассказал о ней автор.

Помимо этого в список попала композиция Витаса «Опера #2», с которой артист также прогремел на всю страну. В клипе на песню он предстал в образе ихтиандра с жабрами, и такое необычное амплуа заставило россиян в течении нескольких недель обсуждать появление на эстраде певца-мутанта.

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа, до начала октября каждый понедельник будет выходить часть, посвященная новому году. Во второй части спецпроекта рассказывается о состоянии российской эстрады в 2001 году, фестивале «Нашествие» и певце Витасе, а также о самых громких хитах начала миллениума.

