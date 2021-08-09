Назван самый малочисленный коренной народ России

Самым малочисленным коренным народом России являются кереки, проживающие в Беринговском районе Чукотского автономного округа. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Медиаофис Всероссийской переписи населения.

Кереки называют себя анкалгакку («приморские люди»). Сегодня к ним себя причисляют всего четыре человека, керекским языком владеют 10 человек.

К коренным малочисленным народам относят этносы численностью не более 50 тысяч человек, проживающих в местах исторического расселения, сохраняющих язык, обычаи и промыслы, и осознающих себя как отдельный народ.

Общая численность россиян, относящихся к коренным малочисленным народам, согласно переписи 2010 года, составила 316 тысяч человек. Самые крупные из них — ненцы (44 640 человек), абазины (43 341 человек) и эвенки (37 843 человек). При этом в 2010 году не было ни одного представителя народа алюторцы, который входит в официальный список 47 коренных малочисленных народов России, но 25 человек указали, что владеют алюторским языком.