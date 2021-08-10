В России захотели контролировать усталость водителей по зрачкам

В Министерстве транспорта захотели контролировать усталость российских водителей, которые управляют грузовиками, автобусами и такси, с помощью специальных систем. Они будут определять степень утомленности по зрачкам или частоте пульса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Согласно предложенным нововведениям, водители транспорта могут увеличить предельное время работы за рулем при условии установки системы, которая контролирует их работоспособность. Механизм может определять степень усталости и признаки засыпания с помощью лазерных датчиков — они должны быть установлены в кабине. Кроме того, определять состояние автомобилистов поможет и браслет на руке водителя.

Минтранс планирует внедрить такую систему с 1 марта 2023 года — она коснется более четырех миллионов россиян. В ведомстве считают, что сейчас создаются все условия, которые «индивидуально» определяют нормы вождения для каждого автомобилиста.

Согласно действующим правилам дорожного движения, за рулем можно находиться не более десяти часов в сутки, в определенных случаях — до 12 часов. Контролируют время вождения тахографы, штраф нарушителям составляет до 2500 рублей. Министерство транспорта предлагает увеличить отведенное на нахождение за рулем время, если к тахографу будет подключено «средство мониторинга работоспособности».

Ранее стало известно, что в России водителей с серьезными заболеваниями автоматически лишат прав. Согласно поправкам к закону «О безопасности движения», Минздрав автоматически будет передавать данные о состоянии здоровья россиян в ГИБДД.