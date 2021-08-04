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Российских водителей предупредили о скрытых патрулях ГИБДД

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Некоторые инспекторы ГИБДД находятся на службе в машинах без спецсигналов и цветографической окраски, чтобы незаметно фиксировать нарушителей. Об этом российских водителей предупреждает Autonews со ссылкой на источники.

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По информации издания, такие патрули работают круглые сутки и успешно выявляют нарушения. Так, например, в Москве — проезды на красный свет и нетрезвое вождение, в регионах — выезд на встречную полосу. Инспекторы в «гражданской» машине никого не задерживают, а лишь передают необходимую информацию патрулям, дежурящим по округу. Уточняется, что в их машине отсутствует специальное оборудование, кроме раций.

«Для некоторых водителей нарушение ПДД — привычное дело. Они могут игнорировать светофоры, не пропускать пешеходов и не пристегиваться ремнями безопасности, а также практиковать опасное вождение. А вот увидев полицейский автомобиль, немедленно снижают скорость, начинают пользоваться поворотниками и в целом превращаются в аккуратных автомобилистов», — рассказали источники.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал Госавтоинспекцию (ГИБДД) активнее штрафовать водителей, которые медленно едут в левом ряду. По его словам, регулярные спецрейды заставят водителей думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения и ПДД.

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