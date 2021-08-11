Okko в первой половине 2021 года увеличил платящую аудиторию на 23 процента

Мультимедийный сервис Okko показал рост базы платящих пользователей на 23 процента (результат первого полугодия 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020 года). Среднемесячное число абонентов, использовавших платные сервисы Okko как минимум раз в квартал, выросло с 2,5 до 3,1 миллиона.

Рост Okko обеспечен высоким уровнем интереса пользователей к собственным сериалам сервиса, эксклюзивным премьерам и проектам Okko в сфере культуры.

Количество подписчиков Okko при этом упало с 2,4 миллиона на конец декабря 2020 года до 1,7 миллиона на конец июля 2021 года, что связано с уменьшением числа trial-пользователей.

Как показал рост в июле по отношению к июню, сервис увеличил аудиторию на 7,5 процента вопреки тому, что рынок онлайн-видео подвержен сезонности, и в теплое время года пользователи традиционно смотрят меньше контента.

Просмотры оригинального сериала «Чикатило» превысили рекордную отметку в 5 700 000 просмотров, а сам проект привлек в сервис порядка 550 000 подписчиков. Новых подписчиков также привлекли такие эксклюзивные онлайн-премьеры, как «Цой» Алексея Учителя, «На острие» Эдуарда Бордукова, “Серебряные коньки” Михаила Локшина, “Кто-нибудь видел мою девчонку?” Ангелины Никоновой, “Северный ветер” Ренаты Литвиновой, “Пальма” Александра Домогарова мл., “Паркет” Александра Миндадзе, трансляции церемоний вручения наград премий Оскар и Грэмми, а также «Артефакты. Культурный детектив», спектакли фестиваля «Золотая маска» online и другие запуски Okko в сфере искусства.

Количество просмотров спортивного контента Okko выросло на 26 процентов благодаря расширению продуктового предложения сервиса. В дополнение к эксклюзивным трансляциям Английской Премьер-лиги Okko Спорт показал товарищеские игры ключевых российских клубов, Кубок Америки, финальные матчи Кубка Италии. С 2021 года Okko Спорт также является эксклюзивным вещателем MMA-турниров Bellator, PFL, Brave CF и теннисных турниров ATP 250.