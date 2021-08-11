В Британии осудили рабовладельца из Восточной Европы

Британский суд приговорил выходца из Венгрии Яноша Штоску (Janos Sztoska) к шести годам тюремного заключения по обвинению в незаконном лишении свободы своих соотечественников. Об этом сообщает BBC.

По информации полиции английского графства Лестершир, 33-летний выходец из Восточной Европы был задержан в декабре 2020 года по обвинению в незаконном удержании своих соотечественников в возрасте от 19 до 56 лет. Своих жертв, практически не говоривших по-английски, Штоску обманом заманил в Великобританию, обещая обеспечить их легальной и высокооплачиваемой работой.

В действительности злоумышленник заставлял их нелегально работать в коммунальном хозяйстве города и на фабрике по производству питания. Всего в результате эксплуатации своих земляков Штоску смог заработать порядка 150 тысяч фунтов (более 15 миллионов рублей).

В суде 31-летняя жертва преступника заявила, что он бил ее электрошокером, заставлял спать в одной комнате с собаками, а также приказывал обращаться к нему не иначе как «Босс Джонни». Задержать злоумышленника удалось лишь благодаря бдительности соседей, заметивших, что Штоску постоянно контролирует перемещение своих сожителей.

«К сожалению, рабство по-прежнему широко распространено в Великобритании. Мы призываем людей быть бдительными и сообщать полиции о всех подозрительных инцидентах», — заявил Далджиндер Гилл (Daljinder Gill) начальник полиции графства Лестешир, комментируя дело выходца из Венгрии.

Ранее сообщалось, что польские власти предъявили обвинения двум своим гражданам в торговле людьми за то, что те удерживали россиянина, выходца из СССР Николая Ерофеева в рабстве 23 года. Двое поляков держали мужчину в неволе и заставляли его работать на птицефабрике под Люблином. По словам россиянина, его не кормили, били и запрещали выходить в город.