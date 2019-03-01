В Англии нашли десятки тысяч детей-бандитов

В Англии около 27 тысяч детей в возрасте от 10 до 17 лет считают себя членами преступных банд. К такому выводу пришли в региональной Комиссии по делам детей, сообщает BBC News.

Отмечается, что группировки пользуются изощренными способами вербовки несовершеннолетних, а затем силой заставляют их остаться. По словам представителя организации Энни Лонгфилд, особенно уязвимы дети с неустойчивой психикой, а также те, кто часто подвергается насилию и кому недостаточно внимания уделяют дома.

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Как стало известно, преступники научились вербовать детей так, чтобы этого не замечала полиция, которая уже изучила их традиционные методы. Они, как правило, похожи на способы завлечения жертв сексуального насилия — с помощью приманки. В частности, в одном из случаев комиссии удалось получить доступ к специальной письменной инструкции.

Организация также насчитала 313 тысяч детей, которые лично знакомы с членом какой-либо банды, из них 34 тысячи становились жертвами преступников.

Издание отмечает, что под бандой подразумевается группа молодых людей, которые контролируют определенную территорию, имеют название, а также внутренние правила и главаря.

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