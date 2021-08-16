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Губернатор оценил полив улиц перед его приездом фразой «еще бы асфальт положили»

Свердловский губернатор прокомментировал полив улиц перед его приездом
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев удивился тому, что городские власти Серова специально перед его приездом полили водой одну из улиц, где должен был оказаться руководитель региона. Об этом он в понедельник, 16 августа, написал в своем Instagram.

«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо», — констатировал глава области.

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Также Куйвашев обратился к главе городской администрации Виталию Сизикову с просьбой объяснить ситуацию.

«Зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — оценил действия городских властей губернатор.

Мэр Серова Виталий Сизиков ранее уже попадал в поле зрение федеральных СМИ. Так, в апреле он обязал чиновниц своего города носить волосы до плеч и надевать юбки определенной длины, а мужчинам появляться на работе в галстуках и начищать ботинки «до блеска». А в мае чиновник написал заявление в полицию из-за обидного, по его мнению, комментария горожанина в соцсети.

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