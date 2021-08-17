Гангстер ушел из банды, устроился работать в больницу и прославился в TikTok

В США гангстер ушел из банды, стал врачом и прославился в TikTok. Свою историю он рассказал Daily Mail.

28-летний Энрике Родригес (Enrique Rodriguez) из штата Нью-Джерси попал в банду в 2009 году после того, как его старший брат оказался в тюрьме. «Гангстерская жизнь — это чистая манипуляция. Они делают вид, что заботятся о тебе, прикрывают тебя, но на самом деле просто используют, чтобы самим не марать руки», — рассказал Родригес.

Он состоял в банде в течении трех лет, однако в 2012 году оскорбил «не того человека», и бандиты из конкурирующей группировки попытались убить его мать. Они успели совершить два покушения на женщину, прежде чем попались полиции.

Неудачу конкурентов Родригес посчитал знаком свыше. «Я совершил много плохих поступков, знался со многими плохими людьми и просто благодарен Богу за то, что он присматривал за мной и моей семьей», — сказал он.

Родригес ушел из банды и устроился уборщиком в больницу, а через год прошел обучение и стал работать медбратом. С начала пандемии COVID-19 он занимается доставкой образцов крови из разных больниц в лабораторию.

Кроме того, бывший гангстер открыл в себе музыкальные таланты. Он самостоятельно научился играть на гитаре и фортепиано и начал выступать перед пациентами. Сейчас Родригес дает регулярные концерты в больницах и устраивает онлайн-концерты на своей странице в TikTok, где у него уже более 80 тысяч подписчиков.

«Я знаю — Бог хочет, чтобы я заботился о людях, как он позаботился обо мне. А лучшего места для помощи другим, чем больница, не найти», — подытожил Родригес.

Ранее сообщалось, что житель Ливерпуля, Великобритания, лишился семьи и дома из-за алкоголизма, но нашел в себе силы побороть вредную привычку. Теперь он хочет работать парикмахером и оказывать своим клиентам дополнительные услуги психолога.