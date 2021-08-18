Россиянка провела сутки в ночлежке в Москве и рассказала о «страшноватых» условиях

Блогерша рассказала о тесном душе и грязной посуде в дешевой ночлежке в Москве

Российская туристка провела ради эксперимента сутки в десятиместной комнате дешевой московской ночлежки. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, она рассказала о «страшноватых» условиях и тесноте в местах общего пользования, из-за которых она не смогла принять душ и «не рискнула» попить чай на кухне. В итоге гостье пришлось вместо мытья обтираться мокрыми полотенцами.

«Чистота там явно не в почете, хотя грязной посуды не было, но все какое-то замызганное, оно и понятно, ведь здесь обитают по моим подсчетам человек 50», — описала она происходящее.

Однако, по словам автора, ночь прошла спокойно — россиянка завесила свою кровать «стареньким, но чистеньким» одеялом, организовав своеобразную капсулу, где можно было спрятаться от соседей. Фотоаппарат, свою самую ценную вещь, она положила у подушки.

В заключение она сравнила свой опыт с сюжетом пьесы писателя Максима Горького «На дне» и пришла к выводу, что может «вынести» и такие условия в случае необходимости.

Ранее в июле россиянка бюджетно отдохнула в Краснодарском крае и разочаровалась из-за грязных пляжей. Так, туристка пожаловалась на огромное количество туристов, которые «подняли мути». Кроме того, ей не понравилось, что весь пляж был заставлен качелями и шатрами, стоимость которых, по ее мнению, завышена.

