Россиянка бюджетно отдохнула в Краснодарском крае и «полностью разочаровалась»

Россиянка бюджетно отдохнула в поселке Ольгинка в Краснодарском крае и разочаровалась чистотой и инфраструктурой пляжа. Об этом туристка рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, приехать в Ольгинку ей посоветовали знакомые, которые отдыхали в этом месте несколько лет назад. Девушке обещали красивые закаты и прозрачную воду в море. Однако пляж курорта «полностью разочаровал» россиянку.

Так, туристка пожаловалась на огромное количество отдыхающих, которые «подняли мути». Кроме того, девушке не понравилось, что весь пляж заставлен качелями и шатрами, стоимость которых, по ее мнению, завышена. Она отметила, что их аренда на весь день стоит около тысячи рублей, зонт — 300 рублей, шезлонг — 200 рублей.

«Я считаю, что эти качели — бестолковая затея, какой от них толк? То же самое можно сказать и про шатры. Они занимают место на пляже и загораживают остальных отдыхающих от солнечного света», — возмутилась россиянка.

В поисках «уединения и тишины» она решила уйти в отдаленный левый угол пляжа, однако там ей не понравились крупные камни и неудобный заход в море. «Дальше еще хуже, начинаются густые как щетка длинные водоросли, плывешь и под тобой водоросли. Это очень неприятно», — расстроилась девушка.

1 июля на Кубани ввели ограничения на въезд для туристов. Согласно новым правилам, для заселения в отель путешественники должны будут предъявлять ПЦР-тесты или справки о вакцинации.