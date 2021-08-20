Россиянам назвали число рейсов на курорты Египта

Посол: из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет выполняться около 60 рейсов в неделю

С 27 августа из России на курорты Египта будет выполняться в общей сложности 60 рейсов в неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Египта в Москве Ихаб Наср.

Такое число дипломат назвал в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Так, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет совершаться по 30 рейсов.

«Мы в Египте очень горячо приветствуем возвращение российских туристов и в Хургаду, и в Шарм-ль-Шейх. И это очень важно и для жителей, и для организаторов бизнеса, для всех, и для торговли», — подчеркнул Наср.

Отмечается, что благодаря увеличению количества полетов авиасообщение между Египтом и Россией станет ежедневным.

Ранее, 9 августа, Россия возобновила авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, решение принято после визита делегации российских экспертов для оценки эпидемиологической обстановки в стране.