Семья сходила в туалет и разбогатела на 148 миллионов рублей

Семья из США заехала в туалет во время путешествия, купила лотерейный билет и выиграла

Семья из американского штата Нью-Джерси решила сделать остановку для похода в туалет и сорвала джекпот в лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Семья возвращалась домой из поездки в Северную Каролину и решила остановиться возле магазина в городе Джермантаун, чтобы сходить в туалет. Заодно американцы решили приобрести в магазине несколько лотерейных билетов.

«Кассир по какой-то причине подумала, что мы хотим купить сигарет. В конце концов, она поняла, что нам нужны лотерейные билеты, и отправила нас к торговому автомату», — рассказала победительница лотереи.

Вернувшись домой, американцы обнаружили, что один из купленных билетов принес им выигрыш в два миллиона долларов (148,6 миллиона рублей). «Я не могла поверить, что мы угадали все числа, которые выпадут в результате розыгрыша. Мне пришлось скачать приложение, чтобы убедиться, что мы действительно выиграли», — заявила женщина.

Семья отправилась в город Балтимор, штат Мэриленд, чтобы получить приз. Часть денег счастливчики планируют потратить на оплату долгов, остальное будут использовать в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского города Нью-Кэрроллтон, штат Мэриленд, сделал себе подарок на на день рождения и приобрел несколько лотерейных билетов, в результате чего неожиданно разбогател. Американец считает, что обязан победой позитивному мышлению, на которое его вдохновил разговор с сестрой.