На Украине сообщили об эвакуации оставшихся в Афганистане граждан

На данный момент в Афганистане продолжают оставаться около 50 граждан Украины. Об этом сообщил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в кулуарах прошедшего в Киеве саммита «Крымская платформа», передает «РБК-Украина».

По его словам, количество желающих эвакуироваться украинцев регулярно меняется. Министр пояснил, что некоторым удается улететь эвакуационными рейсами стран-партнеров, и в то же время поступают новые обращения. «Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борты», — заверил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что утром 23 августа из Кабула вылетел третий украинский самолет, на борту которого находятся 100 человек. Он отметил, что сразу после отправления воздушного судна кабульский аэропорт закрылся на прилёты и вылеты.

Ранее в Киев прибыл Ил-76МД, который вывез из Афганистана 83 человек, в том числе 31 гражданина Украины. Их встречали Кулеба и Андрей Ермак, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского. По словам Ермака, людей вывозят на родину в сложных условиях, фактически с места боевых действий. При этом в пограничной службе сообщили, что среди 83 пассажиров были 12 украинцев, застрявших на военной базе недалеко от Кабула.

22 августа Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого рейсы возобновятся. Тысячи мужчин, женщин и детей сейчас находятся рядом с аэропортом в надежде покинуть Афганистан. США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приезжать в авиагавань, поскольку попасть на ее территорию практически невозможно из-за большого скопления людей.