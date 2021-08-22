Названо число оставшихся в Афганистане украинцев

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал число граждан республики, которые в данный момент остаются в Афганистане, передает «Интерфакс-Украина».

«В Афганистане остается более 100 украинцев, и в ближайшие дни будет продолжена операция по эвакуации. Поэтому, как постоянно говорит президент Украины, мы не оставим ни одного украинца в беде», — заверил Ермак.

Ранее в Киев прибыл Ил-76МД, который вывез из Афганистана 83 человека, в том числе 31 гражданина Украины. Их встречали Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Ермака, людей вывозят на родину в сложных условиях, фактически с места боевых действий. «Я думаю, что даже в боевиках, в кино мы такого не видели. И хотел бы сказать, что первая женщина, которая выходила из самолета, была беременна… на восьмом месяце беременности», — добавил глава офиса президента.

При этом в пограничной службе сообщили, что среди 83 пассажиров были 12 украинцев, застрявших на военной базе недалеко от Кабула.

17 августа стало известно, что на американской базе возле Кабула бросили более 40 военных, среди которых 12 украинцев. Сестра одного из них сообщила, что туда приходили члены «Талибана» (движение запрещено в России), обезоружили военнослужащих и пригрозили, чтобы те «не рыпались». Позже Кулеба заявил, что это «частные лица, которые по частным контрактам нанялись на работу в Афганистане», однако они будут эвакуированы.

