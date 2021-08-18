Украина сообщила об отсутствии разрешения на эвакуацию граждан из Кабула

Воздушное командование Украины: пока нет разрешения на эвакуацию людей из аэропорта Кабула

Командование Воздушных сил Украины заявило, что пока отсутствует разрешение на эвакуацию граждан из аэропорта Кабула. Сообщение опубликовано 18 августа в Facebook.

Из Киева в столицу Афганистана вылетел военно-транспортный самолет Ил-76 для эвакуации людей. «В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой», — сообщило командование.

В ВСУ добавили, что пока также не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана.

«Поэтому сейчас самолет Ил-76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Украины направило в Афганистан самолет для срочной эвакуации более 150 граждан, до сих пор находящихся в стране после захвата власти радикалами движения «Талибан» (запрещено в России).

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что 12 военнослужащих республики были брошены в Афганистане на одной из американских военных баз недалеко от Кабула.