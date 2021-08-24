В сенегальской тюрьме умер «африканский Пиночет»

Бывший президент Чада Хиссен Хабре, известный как «африканский Пиночет», скончался в возрасте 79 лет в сенегальской тюрьме, где он отбывал пожизненное заключение по обвинению в преступлениях против человечности. Об этом сообщает агентство Reutrts, ссылаясь на министерство юстиции Сенегала.

Хабре заболел в тюрьме около недели назад, его доставили в больницу Дакара, где он и умер. Власти Сенегала не огласили причину смерти бывшего лидера Чада.

Хабре правил страной с 1982 по 1990 год после свержения своего предшественника Гукуна Уэддея. Придя к власти, Хабре развернул масштабный террор против социалистов, сепаратистов и враждебных ему племен. В результате репрессией и карательных экспедиций было убито около 100 тысяч человек, около 200 тысяч человек были подвергнуты пыткам. В 1990 году он был вынужден бежать из страны и скрываться на территории Сенегала. В 2008 году власти Чада заочно приговорили бывшего президента к смертной казни.

В 2012 году международный уголовный суд ООН обязал власти Сенегала арестовать Хабре. В мае 2016 года его признали виновным в расправах над своими политическими оппонентами, приговорив к пожизненному заключению.

«Хиссен Хабре войдет в историю как один из самых безжалостных диктаторов в мире, человек, который убивал свой народ, сжигал целые деревни, порабощал женщин и возводил тайные пыточные тюрьмы», — заявил Рид Броуди из международной комиссии юристов, работавших с жертвами режима Хабре с 1999 года.