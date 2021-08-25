Владелец LiveInternet назвал электронное голосование технически безопасным

Электронное голосование на сентябрьских выборах в Государственную думу с технической точки зрения совершенно безопасно. Такое мнение высказал директор и владелец компании LiveInternet, бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета, медиаэксперт Герман Клименко.

По его словам, к технической стороне вопроса дистанционного электронного голосования претензий нет. Насколько люди готовы этой системе довериться — это уже вопрос доверия к «цифре» в целом. Надежность технологии блокчейн сомнению не поддается, тем более что за это отвечает такая опытная компания, как «Лаборатория Касперского», уверен он.

«На данный момент внешне для потребителя ничего масштабно в системе дистанционного электронного голосования не поменялось, кроме того, что более корректно она стала интегрирована с «Госуслуги Москвы» (приходят уведомления) и грамотнее система встроилась в mos.ru. Заметно, что была проделана работа над ошибками, все проблемы прошлогодних электронных выборов были учтены и исправлены. При этом количество регионов-участников увеличивается, это значит, что коллеги уверенны в себе и доверяют системе», — подчеркнул Клименко.

Он также акцентирует внимание, что в электронном формате вероятность вмешательства исключена. «Если мы хотим, чтобы голосование было достоверным, мы должны понимать, что цифровой формат лучше проверяется и доступен для всех. Что происходит на тысячах избирательных участках никому не дано узнать. А в цифре даже если кто-то вмешается или что-то случится – всегда видно, всегда можно посмотреть, отследить», — отмечает Клименко.

Не стоит также забывать, добавляет медиаэксперт, что такие сервисы все же подвергаются массовым пользовательским атакам, к которым разработчики оказались готовы.

«Что касается хакерских взломов, я уверен, что никаких вмешательств в техническую сторону вопроса не будет. У нас достаточно неплохая защита, за которую отвечает «Лаборатория Касперского», — уточнил бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета.

Клименко призвал избирателей ответственно отнестись к электронному голосованию, так как именно они совершают самую благое дело — тестируют систему, проверяя ее сильные и слабые стороны, приближая будущее.

В 2021 году у избирателей будет возможность проголосовать за депутатов Госдумы, Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина двумя способами: на избирательном участке офлайн или дистанционно. Подать заявку на онлайн голосование можно до 23:59 13 сентября по ссылке. Дистанционное голосование будет проводиться с 08:00 17 сентября до 20:00 по московскому времени 19 сентября.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании может гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом, с постоянной пропиской в Москве и полной учетной записью на портале mos.ru.