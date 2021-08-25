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Школьники в Китае начнут изучать идеи Си Цзиньпина

В китайскую школьную учебную программу войдет учебник «Мысль Си Цзиньпина о социализме»
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Фото: Ju Peng / Xinhua / Globallookpress.com

В китайских школах ученикам начнут преподавать идеи президента КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Минобразования Китая.

Речь идет об идеологической доктрине «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху». Ее будут изучать школьники начальных, средних и старших классов. «Идеи председателя помогут подросткам установить марксистские убеждения», — говорится в заявлении Минобразования КНР.

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По сообщению ведомства, идеологическое образование направлено «на воспитание строителей и преемников социализма с всесторонней моральной, интеллектуальной, физической и эстетической основой». Преподавание идеологии президента КНР будет разделено на курсы в рамках различных уровней образования.

На начальном этапе школьников научат любить Коммунистическую партию Китая, страну и социализм. В средней школе ученикам «помогут сформировать базовые политические суждения и мнения». В старшей подростки юноши и девушки будут проходить теоретический фундамент идей Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин анонсировал меры по созданию умеренного благосостояния для всего Китая. В частности, он призвал правительство КНР к «разумной корректировке чрезмерных доходов» и «поощрению групп с высоким доходом и бизнеса быть ближе к обществу».

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