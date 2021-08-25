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Водитель случайно устроил гонки с полицией из-за забывчивости

Британец забыл, что получил водительское удостоверение, и устроил погоню от полиции
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Фото: West Midlands Policce

Британец из общины Чесвик Грин, графство Уэст-Мидлендс, случайно стал зачинщиком высокоскоростной погони из-за забывчивости. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летний Зак Палмер втрое превысил разрешенную скорость и едва не устроил крупную аварию, уезжая от полиции. Как выяснилось позже, мужчина попытался скрыться от правоохранителей, потому что забыл, что недавно получил водительское удостоверение, и находился за рулем собственного автомобиля на законных основаниях.

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В 2019 году Палмер был осужден на два года тюрьмы за соучастие в убийстве, однако в 2021-м его выпустили по условно-досрочному освобождению. «Ирония состоит в том, что он сдал экзамен по вождению за несколько недель до инцидента, но забыл об этом. Он отреагировал на появление полиции так, как отреагировал бы раньше», — сказал адвокат Палмера.

Несмотря на то, что мужчина совершил правонарушение находясь на условно-досрочном освобождении, его не стали возвращать в тюрьму. В крови Палмера не обнаружили алкоголя или наркотиков, а сам он полностью признал вину и раскаялся. Суд добавил к условному сроку Палмера еще год и лишил водительского удостоверения на два года.

В 2019 году сообщалось, что водитель из американского штата Флорида объяснил превышение скорости тем, что изменил жене. Мужчина заявил полицейским, что спешил поскорее вернуться домой.

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