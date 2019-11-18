Автомобилист «немного опаздывал на работу» и разогнался до 203 километров в час

В американском городе Йорк, штат Мэн, полицейские арестовали водителя, ехавшего по трассе со скоростью 203 километра в час. Об этом сообщает сайт Seacoastonline.

В воскресенье, 17 ноября, в половине восьмого утра по местному времени 19-летний Алексей Кидни (Alexey Kidney) на Nissan Altima ехал по автостраде 95 со скоростью 203 километра в час в зоне, где максимальная разрешенная скорость составляла 105 километров в час. Полицейский вертолет штата Нью-Хэмпшир зафиксировал превышение скорости.

Наземные подразделения полиции получили информацию о нарушителе и арестовали Кидни. Мужчина обвиняется в опасном вождении. Когда арестованного спросили, почему он ехал на такой скорости, он пояснил, что «немного опаздывал на работу».

Суд над Кидни состоится 27 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что водитель из американского штата Флорида превысил скорость и оправдал себя тем, что спешил вернуться домой после измены супруге. 52-летний американец ехал за рулем автомобиля Honda со скоростью свыше 145 километров в час на участке с ограничением до 90 километров в час.

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