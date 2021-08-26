Девушка выгнала возлюбленного из-за кошки и нашла поддержку в сети

Девушка выгнала бойфренда, так как он плохо относился к ее кошке, и спросила совета в сети

24-летняя девушка выгнала возлюбленного из дома, потому что он просил ее избавиться от кошки, и нашла поддержку в сети. Свою историю она опубликовала на Reddit в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?»).

Причиной ссоры стало плохое отношение молодого человека к ее кошке по кличке Милли. Когда мужчина приходил к ней в гости, он говорил, что все кошки «слишком высокомерные» и он больше любит собак, но враждебности к Милли не проявлял и просто игнорировал ее.

«Когда мы всерьез задумались съехаться, он спросил, не собираюсь ли я избавиться от Милли, потому что ему не хочется жить под одной крышей с кошкой. Я просто рассмеялась, а потом поняла, что он говорит серьезно», — написала девушка.

В итоге мужчина переехал к подруге, и однажды она услышала, как он говорил с Милли. «Сказал ей: "Ты такая бесполезная". Раньше он никогда не говорил с такой злобой. Это как будто был другой человек», — вспоминает автор поста.

Девушка сразу же вбежала в комнату, схватила кошку на руки и потребовала, чтобы молодой человек убрался из ее дома. Тот ушел, но позже вернулся и извинился. Героиня истории решила спросить мнения пользователей сети о сложившейся ситуации.

«Он врет. Не дайте себя обмануть. Однажды ваша коша просто "убежит из дома"», — написал один из комментаторов.

Позже к беседе подключилась женщина, работающая в приюте для кошек. Она рассказала, что знает множество случаев, когда животных сдавали в приют без ведома хозяев. «Пожалуйста, не чувствуйте себя плохим человеком, из-за того, что беспокоитесь о кошке больше, чем о парне. Он взрослый мужчина, способный позаботиться о себе, а для Милли вы — весь ее мир, и вы должны быть на ее стороне», — написала сотрудница приюта.

В 2019 году жительница британского города Ковентри рассказала, что тратит большую часть зарплаты на содержание в роскошных условиях своего мопса по кличке Гизмо. Молодой человек девушки признался, что возлюбленная уделяет псу намного больше внимания, чем ему, однако не обижается на нее.