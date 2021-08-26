Исламский мир призвал Марокко и Алжир к диалогу

Арабские и исламские страны призвали Марокко и Алжир к примирению

Исламский мир призвал Алжир и Марокко к диалогу с целью разрешить конфликт, вылившийся в разрыв дипломатических отношений между двумя североафриканскими державами. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Организация исламского сотрудничества (ОИС), Лига арабских государств (ЛАГ) и Саудовская Аравия призвали стороны к примирению. «ОИС призывает стороны к диалогу. Обе державы имеют общую историю и интересы, являясь при этом значимыми участниками совместного исламского действия», — говорится в заявлении организации.

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Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнуло «приоритетность диалога, необходимого для достижения стабильности». Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Гейт призвал обе стороны «проявлять сдержанность», чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Отношения между двумя странами обострились в середине июля, когда Алжир отозвал из Рибата своего посла, а 24 августа стороны заявили о разрыве дипотношений. Официально причиной послужили утверждения алжирской стороны, что Марокко якобы поддерживает берберский сепаратизм, а также шпионит за государственными служащими. Марокканский МИД охарактеризовал решение алжирской стороны как «абсолютно не имеющее под собой оснований».

Предтечей конфликта между двумя государствами стало решение администрации президента США Дональда Трампа признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой — бывшей испанской колонией, богатой природными ресурсами. Марокко считает эти земли своей неотъемлемой территорией, в то время как Алжир поддерживает повстанческую группировку Полисарио, ведущую борьбу за независимость региона. В декабре прошлого года Марокко стало шестым государством, признавшим Израиль. Власти страны сделали это в обмен на признание марокканского суверенитета над Западной Сахарой.

