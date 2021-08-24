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Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко

Глава МИД Алжира: страна разрывает дипломатические отношения с Марокко
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Сабри Букадум
Сабри Букадум
Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за «враждебных действий» последнего. Об этом заявил глава алжирского МИД Рамтан Ламамра, сообщает Reuters.

«На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Ламамра, королевство неоднократно сотрудничало с террористическими группировками, чтобы подорвать безопасность алжирской стороны. Кроме того, марокканские спецслужбы якобы следили за алжирскими чиновниками.

В середине июля 2021 года МИД Алжира отозвал своего посла в Марокко: это произошло после высказываний марокканской стороны о регионе Кабилия на севере Алжира. Эта территория — предмет спора центральных властей страны и местного населения, берберов, которые выступают за право на самоопределение и культурную автономию.

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