США решили открыть консульство на никому не принадлежащей территории в Африке

США решили открыть консульство в Западной Сахаре. Об этом рассказал госсекретарь страны Майк Помпео в своем Twitter.

«Счастлив сообщить, что мы начали процесс учреждения консульства в регионе, прямо сейчас мы открываем пост виртуального присутствия для Западной Сахары, деятельность которого будет сосредоточена на содействии экономическому и социальному развитию», — написал Помпео. Он добавил, что скоро Вашингтон откроет там полноценно функционирующее консульство.

Тем самым Госдепартамент действует в соответствии с декабрьским указом американского президента Дональда Трампа, согласно которому США признают суверенитет Марокко над Западной Сахарой, спорной территорией, граничащей с Алжиром и Мавританией. При этом фактически Вашингтон действует в обход ООН, которая считает Западную Сахару никому не принадлежащей и не реализовавшей право на самоопределение территорией.

Западная Сахара при этом добивается независимости с середины 1970-х. С 2007-го официальные власти Марокко и местная военно-политическая организация «Фронт Полисарио», провозгласившая Сахарскую арабскую демократическую республику при поддержке Алжира, четыре раза проводили переговоры по поводу статуса региона. Все они заканчивались безрезультатно.

Марокко считает эту территорию своей неотъемлемой частью и не допускает ее независимости. Официальные власти согласны только на предоставление ей широкой автономии в составе королевства.

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